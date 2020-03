Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auf B 239: PKW rutscht in Graben

Espelkamp (ots)

Am Montagabend ist auf der Bremer Straße (B 239) ein PKW in einen Graben gerutscht. Dessen Fahrer stand mutmaßlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Nach ersten Erkenntnissen war der 25-jährige Mercedes-Fahrer um kurz nach 18 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Lübbecke kommend in Richtung Espelkamp unterwegs gewesen und hatte auf gerader Strecke die Kontrolle über den PKW verloren. Dabei geriet das Auto des Lübbeckers zwischen der General-Bishop-Straße und "Gabelhorst" nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte über den Grünstreifen in den Straßengraben. Dabei blieb der Fahrer unverletzt und konnte sich selber aus dem Unfallwagen befreien. Zuvor war der Mann mit dem PKW nach Zeugenaussagen zeitweise in Schlangenlinien gefahren und dabei unter anderem auf die Gegenfahrbahn geraten.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich den Beamten der Verdacht auf einen vorherigen Alkoholkonsum des 25-Jährigen, weswegen man ihn auf die Wache Lübbecke brachte. Dort entnahm man ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellte man sicher. Der PKW wurde abgeschleppt.

