Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In scharfer Kurve geradeaus gefahren

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

Zu einem Verkehrsunfall wurde eine Streifenwagenbesatzung am Sonntagnachmittag in die Albert-Schweitzer-Straße gerufen. In der am Berghang in östliche Richtung verlaufenden Einbahnstraße war in einer scharfen Linkskurve ein Autofahrer geradeaus gefahren. Die Fahrt des Mannes endete an mehreren kleineren Bäumen. Verletzungen erlitt der 55-jährige Fahrer nicht. Es entstand lediglich Sachschaden. Ein Anwohner hatte gegen 16 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und die Polizei verständigt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter bei dem Fahrer eine Alkoholfahne fest. Zudem gab der Mann an, Medikamente eingenommen zu haben. Daraufhin wurde dem allein im Pkw sitzenden 55-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell