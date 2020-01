Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche Bilanz der Silvesterfeierlichkeiten im Präsidialbereich Mannheim

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schwerpunkte der Silvesterfeierlichkeiten bildeten wie in den Vorjahren folgende Örtlichkeiten:

Stadt Mannheim: Friedrichsplatz, Paradeplatz, Marktplatz, beide Neckarbrücken und Alter Meßplatz.

Stadt Heidelberg: Bismarckplatz, Alte Neckarbrücke, Kornmarkt, Karlsplatz.

Rhein-Neckar-Kreis: Schwetzingen der Schlossplatz und in Walldorf die "Drehscheibe".

Im Zeitraum von 23.30 - 00.45 Uhr wurden im Bereich Wasserturm / Planken Feuerwerkskörper abgebrannt. Vereinzelt kam es zu unkontrolliertem Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Im Gegensatz zum Vorjahr waren deutlich weniger Besucher (ca. 2.500) an der Örtlichkeit.

Im Gesamten konnten nachfolgend katalogisierte Besonderheiten festgestellt werden:

Insgesamt wurden 56 Einsätze im Zusammenhang mit Bränden gezählt, davon sechs Balkonbrände und sieben Brände von Fahrzeugen, wovon sechs Autos bei einem Tiefgaragenbrand beschädigt wurden.

Während der Silvesterfeierlichkeiten kam es zu 76 Einsätzen wegen Auseinandersetzungen von Personen, hier wurden 16 Körperverletzungsdelikte, ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 36 Einsätze wegen Streitigkeiten und 23 Einsätzen wegen randalierenden Personen gezählt.

17 Anzeigen wegen illegalen Führens und Schießens mit sogenannten Schreckschusswaffen wurden gefertigt, die Waffen und Munition sichergestellt.

Außerdem wurden bis zum Berichtzeitpunkt 20 Sachbeschädigungen bekannt.

Polizeilich wurden zudem 39 Ruhestörungen angezeigt.

Zwei Anzeigen mit sexueller Motivation wurden der Polizei bekannt und zur Anzeige gebracht. Zum einen soll eine Frau in einem Schnellrestaurant in der Mannheimer Innenstadt am Hintern begrapscht worden sein. Eine Frau soll zudem in Heidelberg in einer Lokalität in der Unteren Straße zwischen die Beine gegriffen worden sein. In beiden Fällen wurden Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Im Bereich des Kornmarktes in Heidelberg verletzte sich ein 23-Jähriger beim Abbrennen einer Feuerwerksbatterie schwer am Auge, er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

