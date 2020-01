Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Geparkte Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Silvesternacht beschädigte ein bislang unbekannter Täter mehrere Fahrzeuge in der Wachenbergstraße. Der oder die Täter traten an mindestens sieben geparkten Autos die Außenspiegel ab und flüchteten anschließend. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen die ebenfalls Beschädigungen an ihrem Fahrzeug festgestellt haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell