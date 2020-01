Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund, Rhein-Neckar-Kreis: Brand von mehreren Fahrzeugen in Tiefgarage

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei, nachdem mehrere Autos in einer Tiefgarage in Brand geraten waren.

Um 01:55 Uhr löste ein Brandmelder der Tiefgarage in der Emmertsgrundpassage Alarm aus. Mehrere geparkte Autos gerieten aus bislang ungeklärter Ursache im Untergeschoss in Brand und wurden dabei völlig zerstört. Während der Löschmaßnahmen der Berufsfeuerwehr Heidelberg wurden die Anwohner der unmittelbar angrenzenden Anwesen evakuiert und von den Einsatzkräften in Bussen der Stadt Heidelberg versorgt. Aufgrund des Brandgeschehens entstand derartiger Schaden an der Bausubstanz, dass die Tiefgarage bis auf Weiteres nicht genutzt werden kann und nach einer ersten Prüfung einsturzgefährdet ist. Für die angrenzenden Gebäude der Tiefgarage bestand allerdings keine Gefahr, sodass die Bewohner nach Abschluss der Löscharbeiten und der einhergehenden Überprüfung durch einen Statiker wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnten.

Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam ermittlen nun die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell