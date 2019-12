Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigungen an geparkten Autos, Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Unbekannte Täter versuchten in Nacht vom Montag, 30.12.19, 17.00 Uhr bis Dienstagmorgen, gegen 11.15 Uhr, in der "Alte Eppelheimer Straße" und auf dem "Landfriedgelände" an vier Pkw die Scheiben einzuschlagen. An dem in der "Alte Eppelheimer Straße" geparkten Mercedes CLA wurde versucht mit einem Stein die Beifahrerscheibe einzuwerfen. Auf dem "Landfriedgelände" wurde an einem Honda Civic die Frontscheibe beschädigt. An einem Passat wurde die Heckscheibe eingeschlagen und an einem Volvo die Seitenscheibe an der Fahrerseite beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel. 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

