Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

BAB 5 - Verkehrsunfall aufgrund Glatteis

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:15 Uhr geriet ein 27-jähriger Smartfahrer auf der vereisten Autobahn ins Schlingern, schleuderte gegen die Leitplanke und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Hierbei verletzte sich der Fahrer und musste zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Autobahn 5 Höhe Autobahnkreuz Weinheim in Richtung Heidelberg war für 30 Minuten voll gesperrt. Während der Unfallaufnahme durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim blieb der betroffene Fahrstreifen bis 11 Uhr gesperrt. Ebenfalls im Einsatz waren Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr, da das genaue Ausmaß zunächst nicht bekannt war. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Verkehrsbehinderungen entstanden nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Carolin Helf

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

Tel.: 0621-1742333

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell