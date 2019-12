Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Brandstiftung an Pkw - Zeugen gesucht!

Mannheim-Friedrichsfeld (ots)

Am Dienstagmittag, zwischen 14.40 Uhr und 14.50 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter den an den Kleingartenanlagen "Im Büchsenschall, geparkten Pkw Peugeot 4007 einer 46-jährigen Frau in Brand zu stecken. Es wurde eine brennbare Flüssigkeit über die Motorhaube geschüttet und angezündet. Die Frau bemerkte den Brand schnell und konnte ihr Fahrzeug selbst löschen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell