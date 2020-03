Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte: Autos stoßen am Morgen auf Kreuzung zusammen

Espelkamp (ots)

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung Diepenauer Straße/Kirchstraße in Isenstedt sind am Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden, davon eine Person schwer.

Ein 60-jähriger Opelfahrer war zusammen mit seinem gleichaltrigen Arbeitskollegen gegen 6.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit auf der Kirchstraße unterwegs. Als der Fahrer die Diepenauer Straße vermutlich geradeaus in Richtung der Christuskirche in Isenstedt überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Van, hinter dessen Steuer ein 55-jähriger Mann aus Lübbecke saß. Der fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Frotheim.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die beiden Opelfahrer jeweils leicht. Sie kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Rahden. Eine weitere Rettungswagenbesatzung sowie ein alarmierter Notarzt kümmerten sich um den 60-jährigen Beifahrer. Zur weiteren Versorgung wurde der Mann ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt.

