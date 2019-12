Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Lokführer mit Laserpointer geblendet

Frankfurt am Main (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Montagmittag an der S-Bahnstation Hauptwache den Lokführer einer S-Bahn der Linie 6 mit einem Laserpointer geblendet. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei wurde der Lokführer gegen 13 Uhr, bei Einfahrt in die S-Bahnstation aus einer Personengruppe heraus von einem Lichtstrahl getroffen. Hierdurch geblendet bremste er sofort die S-Bahn ab. Der Lokführer brach seinen Dienst ab und musste in der Uni-Klinik Frankfurt am Main behandelt werden. Es kam durch den Vorfall zu Verspätungen im S-Bahnverkehr. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen.

Hinweise zu dem Täter können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

