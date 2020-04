Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Suche nach vermissten Senior (80) nimmt gutes Ende

Lübbecke (ots)

Ein gutes Ende nahm die Suche nach einem 80-jährigen Senior, der am späten Mittwochabend aus einer Senioreneinrichtung in der Lübbecker Innenstadt abgängig war. Am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde ein Passant im Bereich der Straße "Zur Rauhen Horst" auf den Vermissten aufmerksam. Der 80-Jährige wurde mit Anzeichen einer leichten Unterkühlung, ansonsten aber wohlbehalten, von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht.

Die ganze Nacht hindurch hatte die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach dem Mann gesucht. Zudem kam noch ein speziell ausgebildeter Suchhund zum Einsatz. Da es Hinweise gab, dass der 80-Jährige möglicherweise in Richtung Hüllhorst-Oberbauerschaft gegangen sein könnte, wurde auch dieser Bereich in die Suchmaßnahmen mit einbezogen.

Verantwortliche der Einrichtung hatten den Bewohner letztmalig am Mittwoch gegen 23.15 Uhr gesehen. Bereits wenig später ging die Vermisstenmeldung bei der Polizei ein.

