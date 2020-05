Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann kommt von Straße ab und kollidiert mit Baum, Straßenlaterne und Aussichtsplattform ++ Mann überrascht Einbrecher

Landkreis Verden

Mann kommt von Straße ab und kollidiert mit Baum, Straßenlaterne und Aussichtsplattform

Verden. Von der Straße kam in der Nacht zu Montag gegen 23:20 Uhr ein 30 Jahre alter Autofahrer ab. Der Mann war auf der Straße "Klusdamm" in Richtung Verden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und mit einem Baum, einer Straßenlaterne sowie der dortigen Aussichtsplattform kollidierte. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Außerdem konnte das Auto des 30-Jährigen aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr weiterfahren. Der Mann blieb unverletzt. Aufgrund von ausgelaufenem Kraftstoff war zudem die Freiwillige Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Mann überrascht Einbrecher

Thedinghausen. Einen 21-Jährigen überraschten zwei bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr in der Schulstraße. Die Unbekannten hebelten die Tür zur Wohnung des Mannes in einem Mehrparteienhaus auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Hierbei trafen sie auf den 21-jährigen Mann und ergriffen die Flucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Einbrecher unter anderem Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04232-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

