POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 09.05.2020

Bereich Verden

Bereich Achim

Achim; Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten: Eine 42-jährige Autofahrerin befährt am Freitag, dem 08.05.20, in den Nachmittagsstunden die Landesstraße von Oyten nach Bassen. Als sie von der Großen Straße nach links abbiegen will, bremst sie ihren Wagen ab. Eine 24-jährige Autofahrerin, die hinter ihr fährt, bemerkt dies zu spät, so dass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kommt. Die Fahrerin des vorausfahrenden Wagens und ihr Kind verletzen sich durch den Unfall leicht. Sie werden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck; Überladener Pkw kontrolliert: Beamte des PK Osterholz stellen am Freitag, dem 08.05.20, morgens einen Pkw in der Lindenstraße fest, welche erheblich überladen scheint. Eine anschließende Kontrolle des Fahrzeuges auf einer Waage ergibt eine Überladung von 756 kg, was 25,1 % entspricht. Dem 30-jährigen Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt bis zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Fahrzeuges untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet. Vollersode; Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: In der Nacht von Freitag, dem 08.05., auf Samstag, dem 09.05.20, kommt es in der Verlüßmoorer Straße in Vollersode zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrzeugführer touchiert vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung ein geparktes Fahrzeug, verliert dadurch die Kontrolle über seinen Pkw und überschlägt sich in Folge dessen. Durch den Unfall wird der 18-jährige leicht verletzt und muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Überprüfung auf Alkoholbeeinflussung ergibt einen Wert von 0,89 Promille, so dass dem 18-jährigen eine Blutprobe entnommen werden muss. Den Fahranfänger erwartet nun ein Strafverfahren.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

