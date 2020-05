POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Schuppeneinbrüche im Stadtgebiet: Polizei sucht Zeugen

Verden. Im Verdener Stadtgebiet waren in der Nacht auf Freitag Einbrecher unterwegs, die sich an diversen Schuppen und Gartenhäusern zu schaffen gemacht haben. In sieben Fällen blieb es beim Versuch, an zwei Tatorten erlangten die Unbekannten Beute. Zunächst scheiterte ein Einbruch am Donnerstag gegen 23 Uhr am Brunnenweg, weil hier eine Anwohnerin aufgepasst hat. Die Frau nahm zwei Täter wahr, die an der Tür eines Gartenhauses hebelten. Als die Frau laut rief, flohen die zwei Personen unerkannt auf Fahrrädern in Richtung eines Stichweges zwischen Brunnenweg und Alma-Rogge-Weg. Am Freitagvormittag wurden der Polizei Verden dann gleich acht weitere Tatorte im Bereich des Nelly-Sachs-Weges und des Alma-Rogge-Weges mitgeteilt. Meist waren die Türen mit Vorhängeschlössern gesichert, mit denen die Einbrecher wenig Probleme hatten. An einem Tatort am Nelly-Sachs-Weg erbeuteten die Diebe ein E-Bike, am Alma-Rogge-Weg erlangten sie aus einem Schuppen Werkzeug. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die im Umfeld der dicht beieinanderliegenden Tatorte verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Misslungenes Rangiermanöver

Oyten. Hoher Sachschaden war am Donnerstagvormittag die Folge eines misslungenen Rangiermanövers auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Wehlacker. Ein 28-jähriger Fahrer eines Sattelzuges stieß kurz nach 11 Uhr beim Rückwärtsfahren gegen einen VW, welcher wiederum gegen einen Hyundai geschoben wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Während der Lkw unbeschädigt blieb, beläuft sich der Sachschaden an den zwei Pkw auf rund 7000 Euro.

Hünenburg: Zaun beschädigt und geflüchtet

Achim/Uesen. Am Mittwoch zwischen 16 und 17 Uhr beging ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Hünenburg Unfallflucht. Der Unfallfahrer kam hier von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun, wodurch Sachschaden entstand. Danach fuhr der Verursacher unerkannt davon. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Katalysatoren entwendet

Worpswede/Neu St. Jürgen. Unbekannte Täter haben im Laufe der vergangenen Woche auf einem Autowerkstattgelände an der Jan-Weber-Straße ihr Unwesen getrieben. Sie bockten fünf Pkw unterschiedlicher Marken auf und demontierten anschließend die Katalysatoren. Mit ihrer Beute entkamen die Diebe unerkannt. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

