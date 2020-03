Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Festnahme durch zivile Einsatzkräfte: Zwei 18-Jährige und ein 16-Jähriger kommen nach Raub vor den Haftrichter

Unna (ots)

Nach einem Raub auf einen 30-jährigen Unnaer am Montagabend (09.03.2020) in Unna hat die Polizei zwei Heranwachsende und einen Jugendlichen aus Dortmund in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen.

Die zwei 18-Jährigen und der 16-Jährige sind dringend tatverdächtig, den Unnaer gegen 21.20 Uhr auf dem Hellweg gemeinschaftlich zu Boden geschlagen, festgehalten und das Handy und die Geldbörse entwendet zu haben. Die drei Tatverdächtigen flüchteten. Leicht verletzt suchte der Mann seine nahegelegene Wohnung auf und rief die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen zivile Einsatzkräfte die drei Tatverdächtigen am Bahnhof Unna an, nahmen sie vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam der Wache Unna. Bei der Durchsuchung wurde das Raubgut aufgefunden. Die beiden 18-Jährigen und der 16-Jährige sind polizeibekannt und werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund noch im Laufe des späten Dienstags (10.03.2020) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über Untersuchungshaft.

Das 30-jährige Raubopfer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Medienhinweis (nicht zur Veröffentlichung bestimmt): Auskunft über die Entscheidung des Haftrichters kann die Pressestelle erst am Mittwochmorgen (11.03.2020) erteilen.

