Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten: Versuchter Raub auf Spielhalle ***Zeugen gesucht***

Hahnstätten (ots)

Heute Morgen kam es kurz nach Mitternacht zu einem versuchten Raub auf eine Spielhalle in der Aarstraße. Beim Verlassen der Spielhalle wurde die alleine anwesende Angestellte von einem maskierten Täter am Eingang abgepasst. Der unbekannte Täter bedrohe die Angestellte mit einer Waffe und drängte die Frau zurück in die Spielhalle. Hierbei kommt es zu einem Gerangel zwischen dem Täter und der Angestellten. Der Täter bricht sein weiteres Vorgehen ab und flüchtet zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Der bisher unbekannte Täter war circa 170 cm groß und hatte eine schlanke, eher schmächtige Figur. Er trug eine dunkelblaue Textiljacke und dunkle eine Hose.

