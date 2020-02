Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

56479 Seck (ots)

Am 05.02.2020 gegen 07:35 Uhr kam es auf der K51 zwischen Hellenhahn-Schellenberg und Seck zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Strecke mit seinem Van in der genannten Fahrtrichtung. Eine 29-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung.

In etwa auf Höhe des Jagdhauses/Pferdehofes kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge an den jeweiligen linken Außenspiegeln, wodurch Sachschaden entstand. Der Fahrer des Vans flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Es soll sich um ein graues oder rotes Fahrzeug gehandelt haben. An der Unfallstelle konnten Teile des Außenspiegels des flüchtigen Fahrzeuges aufgefunden werden. Demnach handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Ford Tourneo.

Zeugen konnten bestätigen, dass die 29-jährige Geschädigte möglichst weit rechts und mit angemessener Geschwindigkeit fuhr.

Mögliche weitere Zeugen des Unfallgeschehens, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg (02663/98050) in Verbindung zu setzen.

