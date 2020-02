Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur. Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Montabaur (ots)

Am Freitag, den 31.01.2020 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr, kam es in der Straße "Hirtengarten" in Montabaur zu einer Sachbeschädigung. In diesem Rahmen beschädigten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstüre der 60-jährigen, aus der VG Montabaur stammenden, Anzeigeerstatterin. Die Beschädigungen wurden durch einen größeren Kraftaufwand hervorgerufen. Der Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt bzw. zu auffälligen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

