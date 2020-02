Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Sankt Goarshausen (ots)

In der Zeit vom Samstag dem 01.02.2020, 18:30 Uhr und Sonntag dem 02.02.2020, 09:30 Uhr kam es im Luisenpfad in Sankt Goarshausen zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen durch Umknicken der Scheibenwischer. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem/den bislang unbekannten Täter/n machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Telefonnummer 06771/93270 zu melden.

