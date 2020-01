Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht in Oelsberg

Oelsberg (ots)

In der Nacht vom 30.01.2020 auf den 31.01.2020 kam es in Oelsberg, 'An der Hohl', zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrzeug eine Straßenlaterne derart beschädigte, dass sie umknickte. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Telefonnummer 06771/93270 zu melden.

