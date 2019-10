POL-NOM: Verkehrsunfall - Fußgängerin schwer verletzt

Polizeiinspektion Northeim

Verkehrsunfall - Fußgängerin schwer verletzt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße - Sonntag, 27.10.2019, 15.25 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Sonntag gegen 15.25 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Lange Straße/Markt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Eine 52 Jahre alte Nörten-Hardenbergerin war mit ihrem Pkw auf der Langen Straße in Richtung Northeim unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Straße Markt übersah sie die auf dem Bürgersteig gehende Frau. Die 77-Jährige wurde von der rechten Seite des abbiegenden Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen. Mit einem RTW wurde die Rentnerin in das Northeimer Krankenhaus gefahren, wo man sie stationär aufnahm.

An dem Auto entstand kein Sachschaden.

