POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Fahrrad mit Anhänger gestohlen

Verden. Auf dem Holzmarkt ist am Mittwochmorgen zwischen 7:45 und 8:30 Uhr ein Damenfahrrad samt Anhänger gestohlen worden. Dem unbekannten Täter gelang es, das Schloss des Rades der Marke Conway zu knacken und mit dem Gespann unerkannt zu flüchten. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder das Gespann gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

A1: Lkw-Fahrer mit 2 Promille

Achim. Die Autobahnpolizei Langwedel hat am Mittwochmittag einen schwer alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 13 Uhr ging bei den Beamten ein Notruf ein, demzufolge auf der A1 in Richtung Osnabrück ein in Schlangenlinien fahrender Sattelzug unterwegs sei. Daraufhin hielten die alarmierten Beamten Ausschau nach dem beschriebenen 40-Tonner. Kurz hinter dem Bremer Kreuz wurde der Sattelzug schließlich gesichtet und gestoppt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte sich der Grund für die auffällige Fahrweise: Der 57-jährige Fahrer des Sattelzuges war mit 2 Promille erheblich alkoholisiert. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Räderdieb an der Heidberger Straße

Lilienthal. In der Nacht auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter von einem an der Heidberger Straße geparkten Auto alle vier Räder entwendet. Der Mercedes war am Straßenrad geparkt, als der Dieb die Räder demontierte. Dabei wurde der Pkw leicht beschädigt. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04298/92000 entgegen.

Pkw überschlägt sich

Grasberg. Auf der Mittelsmoorer Straße hat sich am Mittwoch gegen 9:30 Uhr eine Opel-Fahrerin überschlagen. Ein 53-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Huxfeld unterwegs. Er verlangsamte seine Fahrt, weil er wenden wollte. Die nachfolgende 62-jährige Frau im Opel erkannte die Situation zu spät und wich nach rechts aus, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich mit ihrem Pkw, wobei sie noch leicht gegen den VW prallte. Letztlich blieb der Opel auf dem Dach liegen. Während der 53-Jährige unverletzt blieb, erlitt die 62-Jährige leichte Verletzungen. Der Sachschaden an beiden Pkw beträgt rund 7000 Euro.

46-Jährige nach Unfall in Klinik

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem Verkehrsunfall auf der K9 am Mittwoch gegen 18:30 Uhr musste eine 46-jährige Frau mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer wollte die 46-Jährige, die ebenfalls mit einem Daimler in Richtung Lilienthal unterwegs war, überholen. Die Frau wollte in diesem Moment jedoch nach links abbiegen, so dass es zur Kollision beider Autos kam. Der dadurch entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 12.000 Euro.

