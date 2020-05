Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vorsicht: Abzocke bei Handelsregistereintrag

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Das ist gerade nochmal gut gegangen: Eine Verdener Firma wollte pflichtbewusst eine Rechnung in Höhe von über 800 Euro an ein Handelszentralregister überweisen, die Bank erkannte jedoch, dass hier ein Betrugsversuch vorliegt und stoppte den Zahlungsvorgang - zu Recht, wie sich herausstellte. Diesen aktuellen Betrugsversuch zum Nachteil der Verdener Firma nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz nun zum Anlass, vor der kriminellen Masche zu warnen.

Der Eintrag ins Handelsregister ist für viele Unternehmer Pflicht, der tatsächlich auch mit Kosten verbunden ist. Dies nutzen Kriminelle aus, die Fake-Rechnungen an viele Firmen schicken, in der Hoffnung, dass das eine oder andere Unternehmen die geforderten Geldbeträge schon zahlen werde. Die Forderungen belaufen sich in der Regel auf mehrere Hundert Euro und versprechen Einträge in verschiedene Verzeichnisse. Leider fallen einige Unternehmer darauf herein, da sie glauben, dass dies die Rechnung für den Eintrag in das Handelsregister sei.

Im Verdener Fall blieb es zum Glück beim Versuch, weil die Bank sensibilisiert war und aufgepasst hat. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät Unternehmern, sich in Bezug auf Handelsregistereinträge vorab zu informieren und verantwortliche Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren. Sollte es dennoch zu verdächtigen Forderungen oder sogar erfolgreichen Betrugsfällen kommen, sollte in jedem Fall Anzeige bei der örtlichen Polizei zu erstattet werden.

