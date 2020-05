Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz für den 3.Mai 2020

Landkreis Verden Landkreis Osterholz/Scharmbeck (ots)

Brand eines Altkleidercontainers Sonntag, 3.5.2020, gegen 00.00 Uhr Lindhooper Straße, 27283 Verden Unbekannte Täter werfen einen brennbaren Gegenstand in einen Altkleidercontainer. Der dadurch entstandene Brand wird durch die Feuerwehr Verden gelöscht.

Fahrzeuge beschädigt Freitag, 1.5.2020, 18.00 Uhr bis Samstag 2.5.2020, 10.00 Uhr Zollstraße, 27283 Verden In der Nacht zum Samstag beschädigte ein unbekannter Täter mehrere in der Zollstraße abgestellte Pkw. Es wurden jeweils die Außenspiegel zerstört.

Verkehrsunfall Samstag, 2.5.2020, am späten Nachmittag An der Eisenbahn, 27299 Langwedel Am Samstag befuhr ein Pkw-Fahrer am späten Nachmittag die Straße An der Eisenbahn in Langwedel. Plötzlich fuhren vom Straßenrand zwei Kradfahrer unvermittelt los. Es kam zur seitlichen Berührung zwischen dem Auto und einem Motorrad. Die Motorradfahrer fuhren jedoch ohne anzuhalten weiter. Es entstand leichter Sachschaden am Pkw.

Überholmanöver führt zum Unfall 02.05.2020, 14.06 Uhr BAB 27, RF Walsrode, zwischen AS Verden-Ost und Walsrode-West

Walsrode. Am Samstagnachmittag befuhr ein 36-jähriger Berliner mit seinem Pkw die A27 in Richtung Walsrode. In Höhe des Parkplatzes Hamwiede wechselte er auf den linken Fahrstreifen, um ein langsameres Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah er den Pkw eines 34-Jährigen aus Leipzig, der sich mit wesentlich höherer Geschwindigkeit von hinten näherte und einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide Fahrzeuge prallten auf dem linken Fahrstreifen aufeinander, in deren Folge drei Personen leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst erschien an der Unfallstelle. Eine weitergehende Behandlung der Verletzten im Krankenhaus war allerdings nicht erforderlich. Ein Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 10000 Euro.

Durch Reifenplatzer ins Schleudern geraten 02.05.2020, 13.16 Uhr BAB 27, RF Bremen, zwischen AS Verden-Nord und Langwedel

Verden. Am frühen Samstagnachmittag befuhr ein 75-Jähriger aus Verden mit seinem Pkw die A27 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Langwedel platzte an der Hinterachse ein Reifen, wodurch der Fahrer ins Schleudern geriet und entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug und an der Schutzplanke entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.

Verkehrsunfall Oyten-Bassen Am 02.05.2020, 10.54 Uhr, musste ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Ahausen in Oyten-Bassen, Borsteler Straße sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Achim erkannte dieses zu spät und fuhr auf. Die Beifahrerin im stehenden Pkw wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell