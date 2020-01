Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher lässt beschädigten Mazda zurück

Bild-Infos

Download

Kusel (ots)

Eine unliebsame Überraschung erlebt eine Autofahrerin auf dem Parkplatz an der Apotheke am Rosengarten am Montag gegen 16.00 Uhr. Sie kehrte nach kurzer Abwesenheit zu ihrem grauen Pkw Mazda zurück und stellte an der vorderen Stoßstange einen frischen Unfallschaden fest. Offenbar streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken das stehende Fahrzeug und verursachte Lackschaden an der vorderen linken Fahrzeugecke. Das Sachschaden wird auf 500,-- EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per e-Mail pikusel@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per e-Mail

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell