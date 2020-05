Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Größerer Polizeieinsatz in Verden

Verden (ots)

KORREKTUR des letzten Satzes.

Am Verdener Bahnhof kam es am Freitagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Rund 30 Personen, die mit dem Zug zu einer ursprünglich in Bremen angemeldeten Versammlung unterwegs waren, stiegen am Verdener Bahnhof aus, um auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu der durch Verwaltungsgerichte verbotenen Versammlung in Bremen zu warten. Vorsorglich zog die Polizei Kräfte zusammen. Auch die Bundespolizei war im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Sicherung von Bahnanlagen eingesetzt. Vereinzelt mussten die Einsatzkräfte auf die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften in Zusammenhang mit der Corona Pandemie hinweisen. Nach knapp drei Stunden war der Polizeieinsatz störungsfrei beendet und Personen stiegen in einen Zug und traten die Heimreise an.

