POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Polizei sucht rot-schwarzen Motorroller nach Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag auf der Hauptstraße in Weiher bittet das Polizeirevier Bad-Schönborn um Hinweise zu einem geflüchteten Unfallverursacher.

Wie die bisherigen Feststellungen ergeben haben, fuhr die Geschädigte, gegen 11:30 Uhr, die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Kurz vor der Einmündung zur Hahnenstraße verringerte die Opel-Fahrerin ihre Geschwindigkeit, um nach links in die Straße einzufahren. Noch während des Abbiegevorgangs prallte plötzlich ein links überholender Motorroller in die linke Fahrzeugseite der Geschädigten. Nach einem kurzen Streitgespräch zwischen dem ca. 40-Jahre alten Motorrollerfahrer und der Geschädigten, verlässt der Rollerfahrer die Unfallstelle. Der angerichtete Schaden am Opel beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Hinweise zu dem Motorroller und dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Bad-Schönborn unter 072253/80260 entgegen.

Marion Kaiser, Pressestelle

