Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - technischer Defekt setzt Spülmaschine in Brand

Pforzheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Dienstagmittag eine Spülmaschine in einer Wohnung in der Pforzheimer Anshelmstraße in Brand. Kurz vor 14.00 Uhr wurde die starke Rauchentwicklung aus der Spülmaschine durch die Eigentümerin bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Berufsfeuerwehr aus Pforzheim, die mit 14 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort war, konnte das Feuer rasch löschen. Während der Löscharbeiten war die Anshelmstraße zwischen den Kreuzungen Redtenbacherstraße und Blücherstraße zeitweise voll gesperrt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden in der Brandwohnung wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell