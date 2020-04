Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 9000 Euro Schaden nach Unfall - Bremer Straße kurzzeitig gesperrt

Verden (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 9 Uhr in der Bremer Straße zu einer Kollision zwischen dem Auto eines 24-Jährigen und einem geparkten Wagen. Der junge Mann war in Richtung Verden unterwegs, als das Heck des Autos nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und mit der linken Seite des geparkten Autos zusammenstieß. Der 24-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro. Außerdem konnten beide Autos nicht mehr weiterfahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bremer Straße kurzzeitig gesperrt.

