POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz für den 01./02.05.2020

Landkreis Verden:

Mehrere beschädigte Fahrzeuge

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in der Zollstraße in Verden. Ein bislang unbekannter Täter trat vermutlich mit gezielten Fußtritten gegen die Außenspiegel der geparkten Autos, wodurch diese beschädigt wurden. Durch die Polizei in Verden wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen machen kann, nimmt bitte Kontakt zur Polizei in Verden unter Tel. 04231/8060 auf.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ottersberg/Fischerhude: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Neuen Felde in Fischerhude gekommen. Unbekannte Täter hebelten die Seiteneingangstür auf und gelangten so in das Haus. Sie entwendeten einen Metallwaffenschrank und konnten unerkannt flüchten. Die Hausbewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht anwesend. Zeugen, die verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Bereich des Tatortes festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Achim unter Tel.04202/9960 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Achim: Am frühen Samstagmorgen, um 03:35 Uhr, ist es in der Gerhard-von-der-Poll-Straße zu einem versuchten Einbruch gekommen. Durch einen Anwohner eines Mehrfamilienhauses konnten zunächst Geräusche im Keller vernommen und wenig später eine männliche Person erkannt werden, die augenscheinlich aus dem Keller flüchtet. Die daraufhin informierten Polizeibeamten fahndeten im unmittelbaren Umfeld des Tatortes nach der beschriebenen Person. Diese konnte jedoch unerkannt vom Tatort entkommen. Die Kellertür wurde durch den unbekannten Täter mit Gewalt aufgedrückt. Diebesgut wurde nicht erbeutet. Bei Hinweisen bitte die Polizei in Achim unter 04202/9960 informieren.

Landkreis Osterholz: - Fehlanzeige -

