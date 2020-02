Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200228.5 Itzehoe: Überfall auf Pizzaboten

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag hat ein Unbekannter im Ortsteil Wellenkamp einen Pizzaboten überfallen. Er erbeutete lediglich eine Heiztasche samt essbarem Inhalt und entkam unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 17.30 Uhr suchte der Geschädigte die Johann-G.-Müller-Straße auf, um dort eine Pizzabestellung abzuliefern. Als er an der Zielanschrift klingelte, kam von hinten ein maskierter Mann auf ihn zu und verlangte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Geld. Der Überfallene kam der Forderung nicht nach, worauf der Unbekannte dem 28-Jährigen seine Ausliefertasche entriss und in das angrenzende Biotop flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber verlief negativ. Im Zuge der Suche nach dem Flüchtigen fanden Einsatzkräfte die Heiztasche in einem Gebüsch.

Laut dem Boten war der Täter etwa 20 Jahre alt, schlank und sprach Hochdeutsch. Er hatte dunkle Augen und trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Hose und war maskiert. Vermutlich hat er zuvor selbst das Essen zu der Wellenkamper Anschrift geordert, denn die Bewohner des betreffenden Hauses selbst waren es nicht. Wer Hinweise auf den Räuber geben kann, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

