Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwarzer Motorroller in Euskirchen-Wißkirchen entwendet

Euskirchen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein 27jähriger Euskirchener, als er am Freitag, seinen schwarzen Motorroller "Sachs FYM" mit grünem Versicherungskennzeichen 767POI im Ortsteil Wißkirchen abholen wollte. Er hatte diesen aufgrund eines vorherigen Defektes bereits am Montag, 13.05.2019 an der Einmündung Pierre-de-Coubertin-Str./Trotzenberg abgestellt und gegen Wegnahme gesichert. Im besagten Zeitraum wurde dieser nun entwendet. Als Besonderheiten am Mofa sind ein defektes Tachoglas und ein fehlender linker Spiegel zu nennen. Die Beute wird auf einen unteren dreistelligen Betrag beziffert. Die Kriminalpolizei Euskirchen übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02251/7990.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell