Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: An Ampel Rotlicht übersehen, zwei Leichtverletzte

Euskirchen (ots)

Freitagnachmittag befuhr eine 62jährige Euskirchenerin aus Richtung Bahnhof kommend mit ihrem Toyota über die Münstereifeler Straße in Richtung Eifelring. In Höhe der Kreuzung Billiger Straße zeigte die Lichtzeichenanlage für sie Rot. Von rechts beabsichtigte ein 21jähriger aus Euskirchen mit seinem BMW von der Billiger Straße nach links auf die Münstereifeler Straße in Richtung Bahnhof abzubiegen. Seine Ampel zeigte grün. Es kam auf der Kreuzung zum Zusammenprall. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils die Front erheblich beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird mit einem mittleren vierstelligen Betrag beziffert. Die Beifahrerin des jungen Mannes sowie die Toyotafahrerin erlitten leichte Verletzungen, die an der Unfallstelle behandelt wurden.

