Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisiert mit PKW unter geparkten Anhänger gefahren.

Weilerswist (ots)

Offensichtlich aufgrund seines erheblichen Alkoholkonsums kam ein 38jähriger Weilerswister mit einem BMW nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr Sonntag am frühen Morgen mit seinem PKW die Kolumbusstraße in Richtung Schneppenheimer Weg. Der LKW-Anhänger stand abgekuppelt entgegen der Fahrtrichtung links am Fahrbahnrand geparkt. Der Aufprall erfolgte auf das Heck des Anhängers und war so heftig, dass der Anhänger nach links gegen einen Zaun gedrückt, um 10 Meter verschoben wurde. Der Wagen verkeilte sich unter dem Anhänger und war nicht mehr fahrbereit. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen an der Nase, die nicht behandelt werden mussten. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Nach erfolgter Blutentnahme im Krankenhaus stellten die Polizeibeamten den Führerschein sicher und untersagten ihm das Führen von fahrerlaubnispflichten Fahrzeugen. Gegen den Weilerswister wird jetzt wegen Fahren unter Alkoholeinfluss mit Unfallfolge ermittelt.

