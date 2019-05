Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwere Verletzungen nach Sturz mit Krad

Blankenheim (ots)

Schwere Rücken- und Kopfverletzungen erlitt ein 37jähriger Motorradfahrer aus Hamminkeln. Er war mit drei Freunden auf der gut ausgebauten L 167 aus Richtung B 258 in Richtung Landesgrenze Rheinland-Pfalz unterwegs. In der Steigung geriet das Motorrad in einer 180 Grad Linkskurve ins Rutschen und kippte auf die linke Seite. Der Fahrer fiel zu Boden und rutschte nach rechts unter die Leitplanke hindurch in den Graben, während die KTM gegen die Leitplanke prallte. Der Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an, der den Verletzten in eine Klink nach Bonn flog. Das Motorrad wurde sichergestellt. Es entstand ein mittlerer Schaden in dreistelliger Höhe.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell