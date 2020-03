Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Dacia wurde im Zeitraum von Donnerstagabend, 26.03.2020, bis Freitagabend, 27.03.2020, in Bad Säckingen beschädigt. Der Dacia war in dieser Zeit in der Straße Weihermatten geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer dürfte dagegen gestoßen sein. Dadurch entstand eine Delle im Kofferraum und die Heckscheibe zersprang. Der Schaden dürfte bei rund 600 Euro liegen. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07761 934-0).

