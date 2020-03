Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Auto prallt gegen Ampel und Hauswand - Fahrer kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist am Freitagmittag, 27.03.2020, in Jestetten in Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen eine Ampel und Hauswand geprallt. Glück hatten zwei Kinder, die gerade bei grüner Fußgängerampel die Straße überquerten. Sie blieben unversehrt. Gegen 15:15 Uhr hatte der 56-jährige Autofahrer die B 27 befahren und war in einer Linkskurve nach rechts geraten. Der Ford des Mannes kollidierte zuerst mit einem Ampelmast, danach mit einer Hausecke. Ersthelfer, die Feuerwehr und der Rettungsdienst kümmerten sich um den Fahrer. Er kam in ein Krankenhaus. Möglicherweise hatte er einen epileptischen Anfall erlitten. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 14000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

