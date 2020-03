POL-FR: Teningen: Einbruch in die Räumlichkeiten der SG Teningen

Polizeipräsidium Freiburg

Zwischen Freitagabend (27.03.) und Samstagnachmittag (28.03.) drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten der SG Teningen in der Neudorfstraße ein. Die Täter durchsuchten alle Büroräume nach möglichem Diebesgut und entwendeten letztlich ein Laptop der Marke DELL und einen Stahltresor. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

