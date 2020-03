Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand - Scheune gerät in Brand - bislang eine leicht verletzte Person - größerer Feuerwehr- und Rettungseinsatz - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Bad Krozingen, Ortsteil: Biengen

Am 29.03.2020 gegen 11:50 Uhr wurde über Notruf der Polizei gemeldet, dass es zu einem Brand in einer Scheune in der Bachstraße in Biengen gekommen sei. Ein nebenstehendes Haus drohe ebenfalls in Brand zu geraten.

Eine erste eintreffende Streife stelle den Vollbrand der Scheune fest. Derzeit läuft ein größerer Feuerwehr- und Rettungseinsatz an.

Vor Ort wurde eine Person festgestellt, welche durch den Brand leicht verletzt wurde.

Stand: 12:10 Uhr

Es wird nachberichtet.

