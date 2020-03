Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Bad Bellingen

Am letzten Freitag, kurz vor 16.00 h, teilte ein Passant über Notruf mit, dass er, in der Tullastraße in Bad Bellingen, einen PKW beobachtet, mit dem versucht wird rückwärts einen Abhang hoch zu fahren. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte vor Ort feststellen, dass der Pkw kurz zuvor von der Straße abgekommen war, die Böschung hinterfuhr und dort mit einem Baum kollidierte. Ein Alkoholtest beim Fahrer erbrachte einen Wert von über 3 %o, was eine Blutentnahme und eine Anzeige nach sich zog.

