Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L132 bei Schallsingen

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

L132 bei Schallsingen

Am Samstag, 28.03.2020, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der L132 zu einem tödlichen Vekehrsunfall.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer befuhr die L132 von Sehringen kommend in Richtung Schallsingen. Hierbei kam er in einer Rechtskurve bei einem Bremsvorgang alleinbeteiligt zu Sturz. Nach dem Sturz rutschte der Fahrer auf der Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Motorroller.

Durch den Unfall zog er sich trotz getragenem Helm und getragener Schutzkleidung tödliche Kopfverletzungen zu. Der 67-jährige Fahrer des entgegenkommenden Motorrollers und seine 66-jährige Sozia wurden lediglich leicht verletzt.

An den Krädern entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000,-Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, in Verbindung zu setzen.

