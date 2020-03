Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wieder geparkte Autos beschädigt

In der Nacht zum Freitag, 27.03.2020, wurden in Bad Säckingen vier geparkte Autos mutwillig beschädigt. An allen wurden die linken Außenspiegel demoliert. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Schulhausstraße am Straßenrand auf gekennzeichneten Parkflächen abgestellt. Es erscheint wahrscheinlich, dass die Täter aus einem fahrenden Fahrzeug heraus die Außenspiegel mit einem unbekannten Hilfsmittel abgeschlagen haben. Aufgrund von Zeugenbeobachtungen kann die Tatzeit auf etwa 01:20 Uhr eingegrenzt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um weitere Hinweise (Kontakt 07761 934-0).

