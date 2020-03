POL-FR: Waldkirch: Lenker weg

Polizeipräsidium Freiburg

Ein Jugendlicher stellte sein Mountainbike von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag verschlossen an einen Fahrradständer in der Mauermattenstraße, Höhe Hausnummer 26. Als er sein Rad wieder abholen wollte, musste er feststellen, dass jemand in nicht besonders Material schonender Weise den Lenker seines MtB entwendet hatte. Hierzu wurden unter anderem kurzerhand die Bremsleitungen und Schaltzüge durchgezwickt. Neben dem Diebstahlsschaden wird der Junge auch auf dem angerichteten Sachschaden sitzen bleiben, wenn niemand sachdienliche Hinweise auf den Dieb oder Diebstahl geben kann. Am entwendeten Downhill-Lenker waren auffällig neongrüne Handgriffe montiert. Telefon Polizei: 07681/4074-0.

