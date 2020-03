Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Raitbach: Diebstahl aus Wohnhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.03.20, gegen 9 Uhr, drang ein bislang unbekannter Mann über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in Raitbach ein. Ein in der Wohnung anwesender Bewohner hörte verdächtige Geräusche und konnte noch erkennen, wie der Mann aus einem Fenster stieg und über den Balkon flüchtete. Der Mann soll etwa 1,90 cm groß gewesen sein und eine schwarze Jacke getragen haben. Aus der Wohnung wurde etwas Bargeld und ein Geldbeutel entwendet. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen war.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell