Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien/Bernau: Zeugensuche nach Flucht vor der Polizei

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 23.03.2020, ist ein Autofahrer im Bereich St.Blasien-Menzenschwand und Bernau vor einer Polizeistreife geflüchtet. Gegen 15:00 Uhr sollte der hochmotorisierte Audi auf der L 146 angehalten werden, da an der Front kein Kennzeichen angebracht war. Doch anstelle den Signalen des Streifenwagens zu folgen, gab der Fahrer Gas und flüchtete mit Geschwindigkeiten von über 160 km/h in Richtung Bernau. Im dortigen Industriegebiet verlor sich zunächst die Spur, bis der Audi später geparkt auf einem Betriebsgelände festgestellt werden konnte. Ein 19-jähriger gab sich als Fahrer zu erkennen. Das vordere Kennzeichen lag verdeckt hinter der Windschutzscheibe. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den jungen Fahrer eingeleitet und bittet Personen, denen der Audi aufgefallen ist oder die sogar gefährdet wurden, sich zu melden (Kontakt Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell