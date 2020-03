Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Schlechtnau: Tankbettler unterwegs

Den fließenden Verkehr hielten am Mittwoch, 25.03.2020, gegen 10.30 Uhr, zwei Männer auf der B 317 in Schlechtnau an und bettelten nach Geld für Benzin. Die beiden Männer im Alter von 23 und 37 Jahren waren mit einem Ford unterwegs. Dieser fiel bereits zuvor im Kleinen Wiesental und in Schönau auf. Bei der Kontrolle in Schlechtnau konnte bei den beiden bettelnden Männern jedoch ausreichend Bargeld aufgefunden werden, ebenfalls zeigte eine Überprüfung des Tanks, dass dieser gut gefüllt war. Die beiden Männer erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts des Betruges.

