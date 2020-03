Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Platzverweis nicht befolgt

Freiburg (ots)

Am frühen Mittwochabend informierte eine Waldkircher Bürgerin die Polizei, dass sich auf dem Spielplatz einer Schule mehrere Jugendliche aufhielten. Die Polizei geht solchen Hinweisen derzeit zur Minimierung von Infektionen im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach und gibt sich viel Mühe, Personen zu erklären, weshalb der Aufenthalt in Gruppen derzeit gefährlich und verboten ist. Nahezu ausnahmslos zeigen Bürger Einsicht in dieser Ausnahmesituation. Als sich die Polizei allerdings dem benannten Spielplatz näherte, versuchten sich einige der Jugendlichen in der Dämmerung zu verstecken. Einer der Jugendlichen, der der Polizei gut bekannt ist, zeigte überhaupt keine Einsicht. Nicht nur, dass er sofort aggressiv wurde und den Beamten falsche Personalien angab. Er sah es partout nicht ein, die Örtlichkeit auf Anordnung der Polizei zu verlassen. Diese musste ihn dann mit viel Mühe und unnötiger Nähe vom Spielplatz schieben. Hierbei wurde er beleidigend und so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gleich mehrerer Verstöße. Bereits für das Betreten des öffentlichen Spielplatzes ist derzeit ein sehr hohes Bußgeld und für die Missachtung des von den Polizeibeamten erteilten Platzverweises eine Gebührenrechnung vorgesehen. Die Ermittlungen, auch gegen seine Begleiter, dauern an.

