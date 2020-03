Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Landestr. 489, Gemarkung Altgandersheim, Zeit:Montag, 09.03.2020, gegen 06.45 Uhr. Eine 37-jährige PKW-Führerin aus Lamspringe befuhr die L 489 in Richtung Bad Gandersheim und sie erfaßte mit ihrem Audi ein die Fahrbahn überquerendes Reh. Das Reh lief nach dem leichten Anstoß über den angrenzenden Acker weg und am Fzg. entstand leichter Sachschaden an der Frontschürze, geschätzt 750.-Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell