Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch und Hausfriedensbruch auf Baustelle

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Samstag, den 07.03.2020, versuchte ein 36-jähriger Northeimer zunächst gegen 22.15 Uhr in Northeim, Am Martinsgraben in ein im Bau befindliches Hochhaus einzudringen. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Kurze Zeit später drang der 36 - Jährige in den von den Zeugen bewohnten Wohncontainer ein und wurde dort von ihnen überrascht. Der 36-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei von den Zeugen festgehalten und übergeben werden. Es wurden Strafanzeigen wegen versuchten Einbruchs und Hausfriedenbruch gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell