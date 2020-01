Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Sachschaden -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Am 30.01.2020 gegen 09.55 Uhr ereignete sich in Gronau in der Ladestraße im Bereich der Ausfahrt des Rossmann-Parkplatzes ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, für den die Polizei Elze nun Zeugen sucht. Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Goslar wollte mit ihrem Fahrzeug von dem Parkplatz nach rechts auf die Ladestraße abbiegen, hinter ihr stand zu diesem Zeitpunkt ein 67-jähriger Gronauer mit seinem Pkw. Während des Abbiegens kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei beide Beteiligte über den Unfallhergang völlig unterschiedliche Angaben machen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

